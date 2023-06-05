Анне Чебуниной было 82 года
На 83-ем году жизни скончалась Анна Чебунина – заслуженный работник культуры Бурятской АССР. Об этом сообщили в районной группе «Тарбагатай-инфо. 24/7». Анну Яковлевну проводят в последний путь в понедельник, 5 июня. Похороны состоятся в заиграевском селе Новая Брянь.
Чебунина 32 года – с 1963-го по 1995-ый – руководила централизованной библиотечной системой Тарбагатайского района. В комсомольскую пору была членом бюро райкома и обкома ВЛКСМ и диктором местного радио. Её не раз избирали депутатом районного и сельского советов.
Анна Яковлевна в течение 15 лет – с 1970 по 1985 годы – возглавляла женсовет села Тарбагатай. С 1986-го по 1993-ий являлась председателем райкома профсоюза работников культуры. Эту большую общественную работу она совмещала сначала с руководством районной библиотекой, а позже – и всей с централизованной библиотечной системой района.
Бывшие коллеги выразили соболезнование родным и близким Анны Чебуниной.
В Бурятии ушла из жизни заслуженный работник культуры
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