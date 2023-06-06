Ангарское село примет кочующий этнофестиваль

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Иркутскую область приедут фольклорные коллективы и исполнители



Большой этнический праздник «Манящие миры. Этническая Россия» состоится 30 июня в селе Одинск Иркутской области. Здесь, на площадке возле дома культуры, выступят фольклорные коллективы с Камчатки, из Магадана, приедут представители Урала, Алтая, Приморского края.



Будет работать фотовыставка об ительменах, экспозиция традиционных ремёсел коренных малочисленных народов России, пройдёт интерактивная программа. Об этом рассказали сообщили в управлении по культуре и молодёжной политике.



Для зрителей подготовят мастер-классы по изготовлению меховых сувениров и нагайбакской национальной куклы, также будет возможность научиться обработке бересты и многому другому.



- Как отмечают организаторы, центр каждой фестивальной программы – концерт, где представлены жемчужины этнических танцев, горловое пение, фолк-музыка и эстрада. Многожанровость позволяет представить палитру этнических культур от аутентичных форм до современных, - сообщает пресс-служба администрации Ангарска.



Возрастное ограничение: 6+.



