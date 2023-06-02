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Улан-удэнцам покажут Северомуйский тоннель в миниатюре и тугнуйский уголь

Улан-удэнцам покажут Северомуйский тоннель в миниатюре и тугнуйский уголь
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Жители бурятской столицы могут разом побывать в районах республики, не выезжая из города

Накануне в центре Улан-Удэ – на площади Советов и вокруг неё – начали возводить целый юрточный городок. Со 2 по 4 июня там развернётся выставка-презентация под названием «Минии тоонто – Моя малая Родина». Каждое муниципальное образование (МО) представит свои достижения в экономике, сельском хозяйстве и промышленности и продемонстрирует уникальные особенности, туристические возможности и культурные традиции.

Оценивать участников смотра-конкурса, приуроченного к вековому юбилею республики Бурятия, будет специальное жюри. Победители получат денежные призы: 500 тысяч – занявшие первое место, 400 тысяч – второе и 300 тысяч рублей – третье. Остальным, как сообщал «Байкал-Daily», за участие дадут по 100 тысяч.

На главной площади появилось с два десятка юрт, чумов, изб и шатров. Это уникальная возможность побывать во всех районах республики одновременно, сообщили в пресс-службе городской администрации. Жители и гости столицы смогут увидеть уникальные инсталляции, посуду, картины и блюда национальной кухни и посетить выставки национальной одежды. А ещё улан-удэнцам покажут Северомуйский тоннель в сувенирном шаре и тележку угля с Тугнуйского разреза в Мухоршибирском районе.

Улан-Удэ тоже участвует в конкурсе – в шатре, установленном около здания мэрии, три зоны – прошлое, настоящее и будущее. Там всех посетителей ждут увлекательные истории, мастер-классы, лекторий и онлайн-викторина. Смотр-конкурс продлится до 21:00.


Возрастное ограничение – 0+
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