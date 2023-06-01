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На главной площади Улан-Удэ возводят юрточный городок

На главной площади Улан-Удэ возводят юрточный городок
Общество,  Фото:личная страница И. Шутенкова во «ВКонтакте»
Там развернулась настоящая стройка

Площадь Советов на время превратилась в большую строительную площадку. В центре Улан-Удэ скоро появится целый юрточный городок – каждое муниципальное образование (МО) представит свои достижения в экономике, сельском хозяйстве и промышленности и продемонстрирует уникальные особенности, туристические возможности и культурные традиции.





- Все районы Бурятии готовят юрты, избы и выставки в честь 100-летия нашей малой родины. Завтра (2 июня) и мы в новом большом шатре презентуем столицу – будем бороться за первое место на  конкурсе, – написал на своей странице во «ВКонтакте» мэр города Игорь Шутенков.

В пятницу, 2 июня, в этой гигантской юрте диаметром в 15 метров развернётся гранд-выставка под названием «Уран дархан», которая будет работать два дня – с 11:00 до 21:00. На ней жители и гости бурятской столицы увидят лучшие работы мастеров народных художественных промыслов.





А выставка-презентация достижений всех МО «Минии тоонто – Моя малая Родина продлится со 2-го по 4-ое число включительно. Оценивать их будет специальное жюри. Победители получат денежные призы: 500 тысяч – занявшие первое место, 400 тысяч – второе и 300 тысяч рублей – третье.

Остальные районы получат за участие по 100 тысяч. Дипломы им вручат во время Сурхарбана на Центральном стадионе (возрастное ограничение – 0+). Всего на главной площади Улан-Удэ будет 20 юрт.

Возрастное ограничение – 0+
юрта выставка юбилей праздники

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