На главной площади Улан-Удэ возводят юрточный городок

















- Все районы Бурятии готовят юрты, избы и выставки в честь 100-летия нашей малой родины. Завтра (2 июня) и мы в новом большом шатре презентуем столицу – будем бороться за первое место на конкурсе, – написал на своей странице во «ВКонтакте» мэр города Игорь Шутенков.



В пятницу, 2 июня, в этой гигантской юрте диаметром в 15 метров развернётся гранд-выставка под названием «Уран дархан», которая будет работать два дня – с 11:00 до 21:00. На ней жители и гости бурятской столицы увидят лучшие работы мастеров народных художественных промыслов.

















Площадь Советов на время превратилась в большую строительную площадку. В центре Улан-Удэ скоро появится целый юрточный городок – каждое муниципальное образование (МО) представит свои достижения в экономике, сельском хозяйстве и промышленности и продемонстрирует уникальные особенности, туристические возможности и культурные традиции.А выставка-презентация достижений всех МО «Минии тоонто – Моя малая Родина продлится со 2-го по 4-ое число включительно. Оценивать их будет специальное жюри. Победители получат денежные призы: 500 тысяч – занявшие первое место, 400 тысяч – второе и 300 тысяч рублей – третье.Остальные районы получат за участие по 100 тысяч. Дипломы им вручат во время Сурхарбана на Центральном стадионе (возрастное ограничение – 0+). Всего на главной площади Улан-Удэ будет 20 юрт.