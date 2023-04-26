Половина работающих горожан проведёт их дома
Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob устроили опрос и выяснили, что на предстоящих майских праздниках большинство работающих жителей бурятской столицы останутся дома (50%) или поедут на дачу либо за город (19%).
Трудиться будет вынужден каждый десятый улан-удэнец (10%). Ещё 8% отправятся в поездку по России, 4% – на природу, 2% – за границу и 1% – в гости.
Встречать Первомай на работе мужчинам приходится вдвое чаще, чем женщинам. При этом представительницы прекрасного пола в основном собираются провести праздники дома или на даче, а заграничные поездки чаще планирует сильный пол.
Улан-удэнцы рассказали, чем будут заниматься на майских праздниках
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