В Гусиноозёрске отметят армянский праздник

Жителям Селенгинского района покажут традиционные обрядовые забавы



В Селенгинском районе Бурятии отметят национальный армянский праздник «Терендез». На территории центрального парка в Гусиноозёрске будет организована театрализованная концертная программа, ярмарка национальных блюд, национальных сувениров и костюмов, ритуальное обрядовое действо.



- «Терендез» символизирует расцвет природы: с помощью огня люди боролись против холодной зимы, напоминая ей, что пора уступить место весне. А свет костра, согласно церкви, означает очищение, - сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.



Праздник состоится 8 апреля. Вход свободный для всех желающих.



Возрастное ограничение: 0+.

