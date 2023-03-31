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В Гусиноозёрске отметят армянский праздник

В Гусиноозёрске отметят армянский праздник
Общество,  Фото:pixabay.com
Жителям Селенгинского района покажут традиционные обрядовые забавы

В Селенгинском районе Бурятии отметят национальный армянский праздник «Терендез». На территории центрального парка в Гусиноозёрске будет организована театрализованная концертная программа, ярмарка национальных блюд, национальных сувениров и костюмов, ритуальное обрядовое действо.

- «Терендез» символизирует расцвет природы: с помощью огня люди боролись против холодной зимы, напоминая ей, что пора уступить место весне. А свет костра, согласно церкви, означает очищение, - сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.

Праздник состоится 8 апреля. Вход свободный для всех желающих.

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Праздники национальные традиции Гусиноозерск Бурятия Армения

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