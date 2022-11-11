Показатель ежесуточного прироста держится на одном уровне
На утро 11 ноября в Бурятии число случаев заражений коронавирусом за всё время достигло 152 367. Из них 46% (70 201) приходится на жителей Улан-Удэ.
COVID-19 с начала пандемии в Бурятии умерли 3092 человека. За прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.
За прошедшие сутки выявили 28 больных COVID-19. Днём ранее сообщалось о 31 больном, до этого – о 37.
Сегодня в больницах лечатся 43 пациента, за предыдущие сутки госпитализировано восемь человек. В отделениях реанимации лежат пять больных.
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 166 человек.
За сутки в Бурятии никто не умер от коронавируса
Общество, Фото:
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