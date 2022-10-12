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В Агинском округе продолжается фестиваль бурятского языка

В Агинском округе продолжается фестиваль бурятского языка
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Принять участие приглашаются жители округа

В Агинском Бурятском округе проходит фестиваль бурятского языка. В регионе проводятся мероприятия, направленные на популяризацию, сохранение и развитие бурятского языка.

- Конкурс «Эжын хэлэн гамтайл!» собрал в Агинском дацане более 50 знатоков бурятского слова среди учащихся школ округа. В это же время в Агинском ДДТ семейные команды соревновались в своём мастерстве по национальной игре «Шагай надаан». Впереди ещё много интересных и увлекательных конкурсов и мероприятий. Мы приглашаем жителей округа принять активное участие, – рассказала начальник отдела социального развития администрации Агинского Бурятского округа Розалия Балдоржиева.

Сегодня, 12 октября, прошёл квест-игра по станциям с темой «Соёлоймнай баялиг», в котором приняли участие школьные команды округа. Каждая команда получила свой маршрутный лист передвижения по станциям, где выполнялись задания на бурятском языке по истории родного края.

14 октября в Агинском национальном музее имени Г. Цыбикова состоится интеллектуальная игра «Табан Сэсэн» (6+), в которой примут участие семейные команды. Конкурс проведут на бурятском языке по принципу всем известной игры «Ага-интеллект».

Также на этой неделе пройдут финальные этапы конкурсов чтецов: 12-14 октября - «Барбаадай» среди детей дошкольного возраста (0+) и 15 октября - «Агамни шамдаа» среди учащихся 1-11 классов (6+).

С 16 по 20 октября в дистанционном формате состоятся конкурс художественного чтения среди студентов профессиональных образовательных учреждений (12+) и конкурс рисунков для детей дошкольного возраста по мотивам бурятских сказок (0+).

18 октября в Агинской краевой библиотеке имени Ц. Жамцарано пройдёт межмуниципальный конкурс «Баян даа, турэлхи хэлэмнай!» (6+).

19 октября в Агинской средней школе №1 на финальном этапе конкурсе «Эхын hургаал – эм» соберутся семейные команды (девочки с мамами) - победители и призёры муниципальных этапов (6+). Каждая семья примет участие в шести конкурсных этапах, где участники продемонстрируют знания традиций бурятского народа и обычаев семейного воспитания.

20 октября состоятся финальные этапы конкурсов исполнителей бурятской песни «Талын аялгаханууд» (6+), «Эрын гурбан наадан – 2022» (6+) и демонстрация новой бурятской игры «Баргай сохилго» (6+).

Кроме этого, в рамках фестиваля бурятского языка в детских садах проходят дни национальных видов спорта и недели анимационного кино, в школьных и сельских музеях и библиотеках проводятся уроки, мастер-классы, встречи с поэтами и писателями, пишущих на бурятском языке, циклы бесед «О ценностях человеческой жизни с точки зрения буддизма» со старшеклассниками и членами трудовых коллективов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Агинский Бурятский округ фестиваль бурятский язык конкурс интеллектуальные игры спорт

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