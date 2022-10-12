Снижение отмечается среди всех возрастных групп
За неделю с 3 по 9 октября в Бурятии зафиксировано снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Заболеваемость идёт на убыль как в целом среди всего населения республики, так и среди всех возрастных групп.
- Заболеваемость ОРВИ обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии (риновирусы, парагриппа, аденовирусы), - отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Продолжается прививочная кампания против гриппа. Сейчас привито 297 тысяч человек, что составляет 30,2% от численности населения республики.
Заболеваемость ОРВИ в Бурятии продолжает снижаться
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