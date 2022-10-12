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Заболеваемость ОРВИ в Бурятии продолжает снижаться

Заболеваемость ОРВИ в Бурятии продолжает снижаться
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Снижение отмечается среди всех возрастных групп

За неделю с 3 по 9 октября в Бурятии зафиксировано снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Заболеваемость идёт на убыль как в целом среди всего населения республики, так и среди всех возрастных групп.

- Заболеваемость ОРВИ обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии (риновирусы, парагриппа, аденовирусы), - отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Продолжается прививочная кампания против гриппа. Сейчас привито 297 тысяч человек, что составляет 30,2% от численности населения республики.
ОРВИ

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