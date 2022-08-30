В Бурятии проведут турнир по футболу среди организаций

Соревнования пройдут на открытых площадках ФСК



В Бурятии объявлено о проведении турнира по мини-футболу корпоративной футбольной лиги «КФЛ 2022. Осень». К соревнованиям будут допущены футбольные команды рабочих коллективов.



Турнир пройдёт с сентября по октябрь на открытых площадках физкультурно-спортивного комплекса в Улан-Удэ. Заседание судейской коллегии состоится 31 августа в 19:00 в федерации футбола РБ, на центральном стадионе.



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