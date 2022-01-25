Отборочные этапы стартуют в районах республики с 1 марта
В Бурятии в марте впервые пройдёт республиканский конкурс «Лучший кабинет бурятского языка и литературы».
- Конкурс направлен на выявление, обобщение и трансляцию лучшего опыта организации учебных кабинетов, соответствующих современным требованиям, обеспечивающих высокое качество образовательного процесса, на развитие творческой деятельности учителей бурятского языка и литературы, поддержку инновационных разработок и технологий по бурятскому языку и литературе, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ
.
Мероприятие проводится по двум номинациям:
- «Лучший кабинет бурятского языка и литературы общеобразовательных школ»;
- «Лучший кабинет бурятского языка дошкольных образовательных организаций».
Муниципальные отборочные этапы пройдут в районах республики с 1 по 11 марта, республиканский этап состоится с 14 по 25 марта.
По результатам республиканского этапа жюри определит призёров в каждой из двух номинаций конкурса. Призёры в номинациях конкурса награждаются ценными призами, дипломами, книгами. Лучшие кабинеты детских садов будут награждены кроме этого бурятоязычными роботами.
Для участия в республиканском этапе органами управления образования муниципальных районов и городских округов направляются в республиканский центр по развитию бурятского языка следующие документы: заявка, представление, портфолио кабинета, аналитическая справка, а также «Визитная карточка кабинета» - видеоролик экскурсии по кабинету, продолжительностью не более 5 минут, включающая в себя презентацию и работу кабинета в учебном процессе в устной форме на бурятском языке.
Положение конкурса размещено на официальном сайте министерства образования РБ.
В Бурятии выберут лучший кабинет бурятского языка и литературы
Общество, Фото:
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