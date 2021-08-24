 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 августа

23 августа

Популярное

В Бурятии прошёл фестиваль «Эргэне Кун»

В Бурятии прошёл фестиваль «Эргэне Кун»
Общество,  Фото:ИрНИТУ
Фестиваль был нацелен на популяризацию истории, культуры и географии республики

Учёные нескольких регионов России провели полевой семинар, вечер кухни кочевников, уроки йоги, экскурсии на лавовое поле и святилище Зелёной Тары в Окинском районе Бурятии. Программа стала самой масштабной частью фестиваля «Эргэне Кун» – легендарная и историческая прародина монголов».

Как сообщалось ранее, экспедиция в Горную Оку – это проект Российского исторического общества, Иркутского национального исследовательского технического университета (ИрНИТУ), Института монголоведения, буддологии и тибетологии, Иркутского областного краеведческого музея. Фестиваль нацелен на популяризацию истории, культуры и географии Бурятии, привлечение туристов. Первым этапом проекта стали археологические раскопки. В начале июля учёные отправились на поиски «прародины монгольского народа». Археологи обнаружили свыше 30 ритуальных сооружений и древнейшее в Юго-Восточном Саяне погребение человека позднего бронзового века.

Спустя две недели после начала археологических работ, состоялось открытие полевого семинара. К проекту присоединились около 40 учёных, педагогов от Владивостока до Санкт-Петербурга, школьники из села Орлик. Работу группы курировал профессор ИрНИТУ Артур Харинский.

По его словам, палаточный лагерь разместили вблизи села Саяны на живописном берегу Оки. Фестиваль носит научный и одновременно культурно-просветительский характер. Поэтому, в соответствии с бурятским обычаем, на церемонии открытия для гостей провели «обряд поклонения духам местности».

- «Руководил церемонией Алексей Мэлсович – сотрудник Орликской средней школы, представитель сойотского народа – древнего населения Горной Оки. Он соорудил каменный помост и предал огню подношения. Такие ритуалы преддверии больших событий совершают главы семей или родовые шаманы. Традиция имеет древние корни, её соблюдают и по сей день. Мы с уважением относимся к местным обычаям, считаем важным знакомить с ними иногородних гостей, – пояснил профессор.

В программу семинара вошли историко-этнологическая, географическая и археологическая секции. Оживлённую дискуссию вызвало выступление сотрудника Института земной коры СО РАН Сергея Аржанникова. Он рассказал о том, как в VIII веке в Горной Оке произошло самое молодое извержение вулкана на территории Северной Азии. Катастрофа вынудила людей покинуть родные земли. Вероятно, это и было легендарное переселение монголов из урочища Эргунэ Кун, зафиксированное в летописях. Директор института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Николай Крадин прочитал доклад о влиянии монгольской нации на культуру, торговлю и политику Евразии. Профессор ИрНИТУ Павел Новиков сообщил о событиях Гражданской войны, происходивших в Окинском районе.

Необычным этапом семинара стали лекция по искусствоведению и вводный курс йоги, организованные участниками из Санкт-Петербурга.

- Среди гостей был известный в Северной столице тренер по йоге Дмитрий Смяткин. Он много путешествует по миру, проводит ретриты в Индии. Специально для участников семинара Дмитрий провёл показательную тренировку. Российский художник и актёр, исполнитель одной из ролей в фильме «Асса» Сергей Бугаев поделился тенденциями в современном искусстве, – подчеркнул руководитель экспедиции.

Кроме того, отряд совершил экскурсию на лавовое поле, водопад Малый Жомболок, к святилищу Зелёной Тары – покровительницы живого мира, в храм Гэсэра.

Завершающим событием полевого семинара стал «Вечер Окинской национальной кухни». Учитель Орликской школы Соелма Нимаева представила угощения, которыми принято встречать почётных гостей. Также местные жители провели мастер-класс по приготовлению блюда хорхог – мяса, тушёного в закрытом металлическом котле.

- Участникам нашего проекта предстояло понять, действительно ли местность Эргунэ-Кун является прародиной монголов. Ответить на этот вопрос пытались самые разные специалисты. Мне, как ведущему семинара, было интересно наблюдать за научными спорами. Например, географы утверждали, что 1200 лет назад на берегах Оки состоялось извержение, из-за чего образовалось лавовое поле длиной в 70 км. В подтверждение этих слов, этнографы привели строки из эпосов, повествующих об «огненных кострах» лавы, вспыхнувших в горах. Такой симбиоз мнений позволяет сделать серьёзный прорыв в изучении Сибири и Монголии, - рассказал профессор ИрНИТУ Виктор Чупин.

По его мнению, фестиваль может стать важным шагом к созданию большого туристического проекта. Для этого следует оформить научные сведения в доступный и привлекательный формат, насытить маршрут активностями с местным колоритом, проработать инфраструктурные решения для размещения туристов.

В третьей части экспедиции участники установили памятные знаки в честь учёных и промышленников, внёсших вклад в освоение Сибири. По итогам поездки выйдет серия научно-популярных фильмов, которую снимет команда иркутского режиссёра Максима Савченко. Об этом сообщает пресс-служба ИрНИТУ.
Бурятия фестиваль Окинский район история археологические раскопки археология национальная культура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске молодёжь распишет въездную стелу
В Иркутске молодёжь распишет въездную стелу
Общество, 24.08.2021
Стартовал открытый конкурс эскизов по росписи стелы на Качугском тракте
В Улан-Удэ поздравили участников Великой Отечественной
В Улан-Удэ поздравили участников Великой Отечественной
Общество, 24.08.2021
В России отметили годовщину победы в Курской битве
В Монголии начато строительство новой железной дороги
В Монголии начато строительство новой железной дороги
Общество, 24.08.2021
Проект стал основным решением проблемы пробок на дорогах Улан-Батора
Все пенсионеры в сентябре получат по 10 тысяч рублей
Все пенсионеры в сентябре получат по 10 тысяч рублей
Общество, 24.08.2021
Соответствующий указ подписал Путин
В Улан-Удэ завершилась театральная лаборатория
В Улан-Удэ завершилась театральная лаборатория
Общество, 24.08.2021
По итогам «Территории РОСТа» репертуар театра имени Бестужева пополнился экспериментальным спектаклем
Улан-Удэ примет фермерский и гастрономический фестивали
Улан-Удэ примет фермерский и гастрономический фестивали
Общество, 24.08.2021
В Бурятии пройдёт Неделя туризма на Великом шёлковом пути
Забайкальская шахматистка завоевала «золото» в Нижнем Новгороде
Забайкальская шахматистка завоевала «золото» в Нижнем Новгороде
Общество, 24.08.2021
Примечательно, что победа на международном фестивале совпала с её днём рождения
В Иркутской области учебный год начнётся в очном режиме
В Иркутской области учебный год начнётся в очном режиме
Общество, 24.08.2021
При этом будет учитываться эпидемобстановка в каждом муниципалитете
В Кяхте юбилей отметила участница трудового фронта
В Кяхте юбилей отметила участница трудового фронта
Общество, 24.08.2021
90 лет исполнилось Ольге Фёдоровне Петровой
Ориентировщик из Бурятии появился в финской рекламе
Ориентировщик из Бурятии появился в финской рекламе
Общество, 24.08.2021
Снимок Дмитрия Патрина был взят из банка стоковых фотографий
Спортсмен из Бурятии выиграл соревнования по скайраннингу
Спортсмен из Бурятии выиграл соревнования по скайраннингу
Общество, 24.08.2021
В Иркутской области определены победители и призёры этапа кубка России по скайраннингу
Житель Бурятии собрал второй уникальный вездеход
Житель Бурятии собрал второй уникальный вездеход
Общество, 24.08.2021
Создатель отмечает, что машина «идёт по грязи изумительно»  
В Бурятии ремонтируют улицы в Ильинке
В Бурятии ремонтируют улицы в Ильинке
Общество, 24.08.2021
Ремонт проходит сразу на четырёх улицах
Новый актёр Русского драмтеатра в Улан-Удэ: «Вначале было страшно»
Новый актёр Русского драмтеатра в Улан-Удэ: «Вначале было страшно»
Общество, 24.08.2021
Труппу театра пополнил уроженец Гусиноозёрска

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^