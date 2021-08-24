В Бурятии прошёл фестиваль «Эргэне Кун»

Фестиваль был нацелен на популяризацию истории, культуры и географии республики
Учёные нескольких регионов России провели полевой семинар, вечер кухни кочевников, уроки йоги, экскурсии на лавовое поле и святилище Зелёной Тары в Окинском районе Бурятии. Программа стала самой масштабной частью фестиваля «Эргэне Кун» – легендарная и историческая прародина монголов».
Как сообщалось ранее, экспедиция в Горную Оку – это проект Российского исторического общества, Иркутского национального исследовательского технического университета (ИрНИТУ), Института монголоведения, буддологии и тибетологии, Иркутского областного краеведческого музея. Фестиваль нацелен на популяризацию истории, культуры и географии Бурятии, привлечение туристов. Первым этапом проекта стали археологические раскопки. В начале июля учёные отправились на поиски «прародины монгольского народа». Археологи обнаружили свыше 30 ритуальных сооружений и древнейшее в Юго-Восточном Саяне погребение человека позднего бронзового века.
Спустя две недели после начала археологических работ, состоялось открытие полевого семинара. К проекту присоединились около 40 учёных, педагогов от Владивостока до Санкт-Петербурга, школьники из села Орлик. Работу группы курировал профессор ИрНИТУ Артур Харинский.
По его словам, палаточный лагерь разместили вблизи села Саяны на живописном берегу Оки. Фестиваль носит научный и одновременно культурно-просветительский характер. Поэтому, в соответствии с бурятским обычаем, на церемонии открытия для гостей провели «обряд поклонения духам местности».
- «Руководил церемонией Алексей Мэлсович – сотрудник Орликской средней школы, представитель сойотского народа – древнего населения Горной Оки. Он соорудил каменный помост и предал огню подношения. Такие ритуалы преддверии больших событий совершают главы семей или родовые шаманы. Традиция имеет древние корни, её соблюдают и по сей день. Мы с уважением относимся к местным обычаям, считаем важным знакомить с ними иногородних гостей, – пояснил профессор.
В программу семинара вошли историко-этнологическая, географическая и археологическая секции. Оживлённую дискуссию вызвало выступление сотрудника Института земной коры СО РАН Сергея Аржанникова. Он рассказал о том, как в VIII веке в Горной Оке произошло самое молодое извержение вулкана на территории Северной Азии. Катастрофа вынудила людей покинуть родные земли. Вероятно, это и было легендарное переселение монголов из урочища Эргунэ Кун, зафиксированное в летописях. Директор института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Николай Крадин прочитал доклад о влиянии монгольской нации на культуру, торговлю и политику Евразии. Профессор ИрНИТУ Павел Новиков сообщил о событиях Гражданской войны, происходивших в Окинском районе.
Необычным этапом семинара стали лекция по искусствоведению и вводный курс йоги, организованные участниками из Санкт-Петербурга.
- Среди гостей был известный в Северной столице тренер по йоге Дмитрий Смяткин. Он много путешествует по миру, проводит ретриты в Индии. Специально для участников семинара Дмитрий провёл показательную тренировку. Российский художник и актёр, исполнитель одной из ролей в фильме «Асса» Сергей Бугаев поделился тенденциями в современном искусстве, – подчеркнул руководитель экспедиции.
Кроме того, отряд совершил экскурсию на лавовое поле, водопад Малый Жомболок, к святилищу Зелёной Тары – покровительницы живого мира, в храм Гэсэра.
Завершающим событием полевого семинара стал «Вечер Окинской национальной кухни». Учитель Орликской школы Соелма Нимаева представила угощения, которыми принято встречать почётных гостей. Также местные жители провели мастер-класс по приготовлению блюда хорхог – мяса, тушёного в закрытом металлическом котле.
- Участникам нашего проекта предстояло понять, действительно ли местность Эргунэ-Кун является прародиной монголов. Ответить на этот вопрос пытались самые разные специалисты. Мне, как ведущему семинара, было интересно наблюдать за научными спорами. Например, географы утверждали, что 1200 лет назад на берегах Оки состоялось извержение, из-за чего образовалось лавовое поле длиной в 70 км. В подтверждение этих слов, этнографы привели строки из эпосов, повествующих об «огненных кострах» лавы, вспыхнувших в горах. Такой симбиоз мнений позволяет сделать серьёзный прорыв в изучении Сибири и Монголии, - рассказал профессор ИрНИТУ Виктор Чупин.
По его мнению, фестиваль может стать важным шагом к созданию большого туристического проекта. Для этого следует оформить научные сведения в доступный и привлекательный формат, насытить маршрут активностями с местным колоритом, проработать инфраструктурные решения для размещения туристов.
В третьей части экспедиции участники установили памятные знаки в честь учёных и промышленников, внёсших вклад в освоение Сибири. По итогам поездки выйдет серия научно-популярных фильмов, которую снимет команда иркутского режиссёра Максима Савченко. Об этом сообщает пресс-служба ИрНИТУ.
В Бурятии прошёл фестиваль «Эргэне Кун»
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