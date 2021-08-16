Археологи нашли в Бурятии захоронение бронзового века

Образцы останков проанализируют в лаборатории Оксфордского университета



Археологи ИРНИТУ (Иркутский национальный исследовательский технический университет) провели раскопки в Окинском районе Бурятии. Они обнаружили свыше 30 ритуальных сооружений. В том числе найдено древнейшее в Юго-Восточном Саяне погребение человека позднего бронзового века, сообщили в пресс-службе ИРНИТУ.



Поездка стала частью фестиваля «Эргэне-Кун» - легендарная и историческая прародина монголов».



Начало фестивалю положили раскопки, в которых 1-15 июля участвовали доцент Дмитрий Кичигин, студенты «политеха» и сотрудники школы села Орлик. Они отправились в верховья реки Оки, где по мнению историков, может находиться прародина монгольского народа Эргенэ-Кун (Эргунэ-Хун).



Первые упоминания о современном населении Горной Оки (хонгодорах) относятся к XVII веку. Кто населял труднодоступные территории ранее, неизвестно. Чтобы ответить на этот вопрос, археологи продолжили работу, начатую в предыдущем сезоне. Тогда участники экспедиции раскопали на берегу реки Сенца два ритуальных комплекса.



- По словам Артура Харинского, руководителя научно-исследовательской лаборатории археологии, палеоэкологии и систем жизнедеятельности народов Северной Азии ИРНИТУ, в 2021 году лагерь разбили на левом берегу Оки в местности Номто-Гол. Во время раскопок на могильнике Шарза-3 отряд Дмитрия Кичигина обнаружил необычное захоронение. Погребённый лежал не в традиционной могильной яме, а на поверхности земли под каменным курганом, окружённым кольцевой выкладкой. Рядом с грудью покойного нашли красный и жёлтый камни, - сообщили в университете.



Археологи считают, что эти находки имеют некий сакральный смысл.



- Интересно, что скелет обращён головой на юго-восток. Погребальный обряд отличается от известных к настоящему времени в Прибайкалье. Мы можем утверждать, что это самое раннее погребение в Юго-Восточном Саяне, датированное периодом бронзового века. Аналогичные захоронения, но с ориентировкой тела на северо-запад, археологи находили на севере Хубсугула в Монголии. Вероятно, в древности существовали культурные контакты между жителями Горной Оки и Прихубсугулья, - комментирует результаты раскопок профессор.



Кости плохо сохранились, поэтому узнать пол скелета человека сложно. Известно только, что это был подросток.



Образцы останков политеховцы передали канадскому ученому Анжею Веберу, который сделает радиоуглеродный анализ в лаборатории Оксфордского университета. Это позволит определить возраст находки.



Кроме того, участники экспедиции исследовали ритуальные сооружения, предназначение которых, остаётся загадкой. По одной версии, это конструкции, созданные древними в память о давно умерших соплеменниках. Более вероятно, что объекты являются кенотафами – символическими могилами, «хозяева» которых погибли или пропали без вести вдали от дома, например, на войне. Кенотафы сооружали родственники покойного, чтобы его душа обрела покой.



Всего археологи выявили 34 курганообразных конструкции. Диаметры насыпей составляют четыре-шесть метров. По центру скопления объектов находится село Саяны. Часть кенотафов пострадала при возведении домов. Местные жители использовали для строительства каменные кладки, которые находили в огородах.



На территории «курганного поля» хорошо сохранился херексур – каменный курган с кольцевой оградкой. Подобные сооружения широко распространены в западной и центральной части Монголии. Херексуры представляет собой своеобразные следы пребывания европеоидного населения, продвигавшегося в восточную часть Центральной Азии. Навстречу «западным гостям» шли представители культуры плиточных могил (XIII-II век до н.э.).



Фестиваль продолжился 15-26 июля. Проект дополнили полевой семинар, знакомство с кухней окинских бурят, экскурсии на лавовое поле, водопад на реке Малый Жомбалок, храм Гэсэра, святилище Зелёной Тары. Участники экспедиции установили памятные знаки в честь исследователей и промышленников, внёсших вклад в освоение Сибири.



По итогам экспедиции выйдет серия научно-популярных фильмов, которую снимет команда иркутского режиссёра Максима Савченко.



Экспедиция является совместной инициативой ИРНИТУ, Российского исторического общества, Института монголоведения, буддологии и тибетологии, Иркутского областного краеведческого музея. Проект призван популяризовать историю, культуру и географию Бурятии, привлечь туристов в регион. Он объединил около 50 ученых, педагогов и школьников от Владивостока до Санкт-Петербурга. Возглавил группу руководитель научно-исследовательской лаборатории археологии, палеоэкологии и систем жизнедеятельности народов Северной Азии ИРНИТУ Артур Харинский.





