Школьники Улан-Удэ смогут поучаствовать в экологическом конкурсе

Конкурс «Экомузейный эрудит-2021» пройдёт в форме квест-игры



В музее природы Бурятии пройдёт интеллектуальный конкурс «Экомузейный эрудит-2021». Организаторы приглашают педагогов и учащихся школ Улан-Удэ принять участие в мероприятиях музея к Году науки и достижений в России в рамках проекта «Экология 03».



Ежегодный интеллектуальный конкурс «Экомузейный эрудит-2021» состоится в музее в виде командной квест-игры.



Заявки принимаются до 18 апреля, сообщили в минкультуры Бурятии.

