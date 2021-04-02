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Школьники Улан-Удэ смогут поучаствовать в экологическом конкурсе

Школьники Улан-Удэ смогут поучаствовать в экологическом конкурсе
Общество,  Фото:pixabay.com
Конкурс «Экомузейный эрудит-2021» пройдёт в форме квест-игры 

В музее природы Бурятии пройдёт интеллектуальный конкурс «Экомузейный эрудит-2021». Организаторы приглашают педагогов и учащихся школ Улан-Удэ принять участие в мероприятиях музея к Году науки и достижений в России в рамках проекта «Экология 03».

Ежегодный интеллектуальный конкурс «Экомузейный эрудит-2021» состоится в музее в виде командной квест-игры.

Заявки принимаются до 18 апреля, сообщили в минкультуры Бурятии.  
конкурс
 
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