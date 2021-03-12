В Бурятии выздоровела самая маленькая больная COVID-19

Девочке всего один месяц
Накануне, 11 марта, из ковидного стационара детской республиканской клинической больницы Улан-Удэ выписалась маленькая пациентка. Малышке всего один месяц.
Девочка была переведена из Кабанской центральной районной больницы в ковидный стационар детской больнице на улице Модогоева с высокой температурой, обильным срыгиванием после кормления, жидким стулом со слизью до 5-6 раз в день, сыпью на щёчках, постоянным плачем.
При ПЦР-исследовании подозрение сельских врачей о наличии коронавирусной инфекции подтвердилось, было начато лечение. У девочки оказалась среднетяжёлая форма коронавируса.
- После проведённого курса терапии состояние ребёнка улучшилось, температура нормализовалась, все параметры жизнедеятельности пришли в норму. Тест на ковид стал отрицательным, - сообщили в больнице.
Малышка с мамой выписались из ковидного отделения и отправились в родной Кабанск под дальнейшее наблюдение в детском отделении центральной районной больницы.
За 2020 год всего в этом ковидном стационаре пролечено 160 детей разных возрастов.
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Общество, Фото:
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