В Бурятии выздоровела самая маленькая больная COVID-19

Общество, Фото: детская республиканская клиническая больница

Девочке всего один месяц



Накануне, 11 марта, из ковидного стационара детской республиканской клинической больницы Улан-Удэ выписалась маленькая пациентка. Малышке всего один месяц.



Девочка была переведена из Кабанской центральной районной больницы в ковидный стационар детской больнице на улице Модогоева с высокой температурой, обильным срыгиванием после кормления, жидким стулом со слизью до 5-6 раз в день, сыпью на щёчках, постоянным плачем.



При ПЦР-исследовании подозрение сельских врачей о наличии коронавирусной инфекции подтвердилось, было начато лечение. У девочки оказалась среднетяжёлая форма коронавируса.



- После проведённого курса терапии состояние ребёнка улучшилось, температура нормализовалась, все параметры жизнедеятельности пришли в норму. Тест на ковид стал отрицательным, - сообщили в больнице.



Малышка с мамой выписались из ковидного отделения и отправились в родной Кабанск под дальнейшее наблюдение в детском отделении центральной районной больницы.



За 2020 год всего в этом ковидном стационаре пролечено 160 детей разных возрастов.







