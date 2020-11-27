На ангарчанина возбудили дело за долг в 27 миллионов

Должник скрыл миллион рублей



На жителя Ангарска возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК РФ за уклонение от погашения кредиторской задолженности в размере 27 млн рублей.



- По решению Ангарского городского суда гражданин обязан выплатить в пользу банка 27 млн рублей, которые ранее взял в кредит. Мужчина был ознакомлен с возбужденным в отношении него исполнительным производством. Гражданин, зная о вступившем в законную силу судебном решении, добровольно исполнить его не спешил. В отношении должника был применен весь комплекс мер, в том числе обращение взыскания на денежные средства на расчетных счетах, на заработную плату и иные доходы, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.



Судебный пристав установил умышленное сокрытие доходов в размере 1 млн рублей. Это послужило основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности). По окончании расследования оно будет направлено в суд.





