Должник скрыл миллион рублей
На жителя Ангарска возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК РФ за уклонение от погашения кредиторской задолженности в размере 27 млн рублей.
- По решению Ангарского городского суда гражданин обязан выплатить в пользу банка 27 млн рублей, которые ранее взял в кредит. Мужчина был ознакомлен с возбужденным в отношении него исполнительным производством. Гражданин, зная о вступившем в законную силу судебном решении, добровольно исполнить его не спешил. В отношении должника был применен весь комплекс мер, в том числе обращение взыскания на денежные средства на расчетных счетах, на заработную плату и иные доходы, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.
Судебный пристав установил умышленное сокрытие доходов в размере 1 млн рублей. Это послужило основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности). По окончании расследования оно будет направлено в суд.
На ангарчанина возбудили дело за долг в 27 миллионов
Общество, Фото:
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