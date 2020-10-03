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Большегрузам запретят ездить по Иркутску днём

Большегрузам запретят ездить по Иркутску днём
Общество,  Фото:pixabay.com
Мера введена для борьбы с дорожными пробками

Большегрузным автомобилям запретят ездить по Иркутску в дневное время. Такое решение принял мэр города Руслан Болотов на заседании высшего административного комитета. Инициативу поддержали депутаты Думы города, сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Большегрузные автомобили массой свыше 5 тонн смогут заезжать в Иркутск только в определённое время.

– Сегодня в часы пик Иркутск, без преувеличения, одна сплошная «пробка». Заторы в утреннее и вечернее время длятся по несколько часов. Осложняет ситуацию большое количество большегрузных автомобилей. Поэтому необходимо совместно с ГИБДД проработать схему ограничения движения грузового транспорта и обозначить четкие временные рамки. Данная мера хорошо себя зарекомендовала в ряде городов. Отсутствие грузовиков и другой габаритной техники в часы пик положительно сказывается на дорожной ситуации, – подчеркнул Руслан Болотов.

Предполагается, что проезд большегрузного транспорта будет ограничен с 7.00 до 21.00 на всех магистральных улицах города.
большегрузные автомобили
 
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