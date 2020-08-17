Одно из третьих мест фестиваля «IBEFF» заняла коллекция «Родовая память предков» Раджаны Будаевой
В Санкт-Петербурге состоялся международный этнический фестиваль «Online IBEFF – 2020». Мероприятие прошло под девизом «Этнический стиль может быть экстремально модным!».
В номинации «Традиционный и сценический костюм» третье место завоевала коллекция «Родовая память предков» известного дизайнера из Бурятии Раджаны Будаевой. Модели в коллекции были представлены родовыми костюмами шести бурятских родов (хори, сонголов, сартулов, хонгодоров, эхиритов и булагатов). Напомним, что первой в этой номинации стала Евгения Мэрдыгеева.
Жюри фестиваля, в составе которого были преподаватели учебных заведений России и мира, «Недель моды» Восточной и Центральной Европы, высоко оценили коллекции бурятских дизайнеров. В частности, отметили аутентичность костюмов, высокий уровень исполнения, подбор тканей, ручную работу.
Елена Колчина, представитель этнографического музея Санкт-Петербурга особо отметила коллекцию Раджаны Будаевой и поблагодарила её за трепетное отношение к своему культурному наследию, сохранение национальных традиций пошива, возможность увидеть столь высокохудожественные образцы бурятских родовых костюмных комплексов.
Раджана Будаева в этом году организовала первый всебурятский открытый фестиваль-конкурс «Национальный костюм и этномодель рода – 2020». 29 февраля в красочном фестивале приняли участие модельеры из Иркутской области, Забайкальского края и районов Бурятии. Каждый мастер-портной представил комплект костюма своего рода. На фестивале были представлены костюмные комплексы шести бурятских родов, праздничные летние и зимние варианты родовых костюмов. Отдельно демонстрировались старинные бурятские дэгэлы. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры РБ.
Бурятские родовые костюмы получили приз фестиваля этномоды
Общество, Фото:
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