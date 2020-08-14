Номинации выиграли дизайнер Евгения Мэрдыгеева и фотограф Алима Салбаева
13 августа были объявлены результаты конкурсной программы международного фестиваля этномоды «International Baltic Ethnic Fashion Festival». В онлайн-конкурсе приняло участие 70 коллекций из России, Казахстана, Кыргызстана, Болгарии, ЮАР, Катара, Словакии, Грузии, Украины и Беларуси.
В номинации «Традиционный и сценический костюм» победила известный дизайнер из Бурятии Евгения Мэрдыгеева с коллекцией «Хатан». За фотопроект этой же коллекции улан-удэнский фотограф Алима Салбаева в номинации «Фотография» также была удостоена первого места.
- Шёлковые степи и соболиные тропы, шелест таёжного ветра и узоры волн священного озера. Легенда о силе и мужестве монгольских ханов и богатырей, и, конечно, традиции народа, рождённого под покровительством вечного синего неба. Всё это хранят сотни лет силуэты красавиц Востока. Всё это вдохновляет мужчин быть героями рода сегодня. Всё это воплощено в коллекции, – говорится о проекте в группе фестиваля.
Коллекция из Бурятии заняла два первых места на фестивале этномоды
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