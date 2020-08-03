В Агинском округе работают над созданием мультимедиа-гида

Общество, Фото: пресс-служба Агинского нацмузея им. Г. Цыбикова

Проект принимает участие в федеральном конкурсе



В Агинском Бурятском округе хотят создать мультимедиа-гид с технологией дополненной реальности. Агинский национальный музей имени Г. Цыбикова с проектом «Вселенная кочевника» участвует в соответствующем конкурсе минкультуры России.



Мультимедиа-гиды создаются на цифровой платформе «Артефакт». Приложение позволяет владельцам смартфонов получать информацию об экспонатах, наведя камеру на предмет. «Артефакт» распознает экспонат и рассказывает о нём в деталях.



В настоящее время сотрудники Агинского национального музея занимаются разработкой темы проекта, подготовкой текстов и внесением данных в черновик мультимедиа-гида.



- Если заявка будет одобрена, в уже этом году у нас появятся новые современные возможности для продвижения традиций и культурного наследия бурятского народа. Мы назвали свою выставку «Вселенная кочевника» и надеемся, что на неё могут попасть и познакомиться с уникальными этническими экспонатами нашего музея не только жители нашего региона, но и всей России, – отметила заместитель директора музея Шойжит Арсаланова.



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