Проект принимает участие в федеральном конкурсе
В Агинском Бурятском округе хотят создать мультимедиа-гид с технологией дополненной реальности. Агинский национальный музей имени Г. Цыбикова с проектом «Вселенная кочевника» участвует в соответствующем конкурсе минкультуры России.
Мультимедиа-гиды создаются на цифровой платформе «Артефакт». Приложение позволяет владельцам смартфонов получать информацию об экспонатах, наведя камеру на предмет. «Артефакт» распознает экспонат и рассказывает о нём в деталях.
В настоящее время сотрудники Агинского национального музея занимаются разработкой темы проекта, подготовкой текстов и внесением данных в черновик мультимедиа-гида.
- Если заявка будет одобрена, в уже этом году у нас появятся новые современные возможности для продвижения традиций и культурного наследия бурятского народа. Мы назвали свою выставку «Вселенная кочевника» и надеемся, что на неё могут попасть и познакомиться с уникальными этническими экспонатами нашего музея не только жители нашего региона, но и всей России, – отметила заместитель директора музея Шойжит Арсаланова.
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В Агинском округе работают над созданием мультимедиа-гида
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