В колонии работает кружок «Акварель»
Осуждённые женщины расписали фасады зданий исправительной колонии №7 в Улан-Удэ.
- Работа проводится в рамках кружка изобразительного искусства «Акварель», функционирующего в колонии. Администрация учреждения предложила местных художницам вместо холста и бумаги реализовать свои художественные задумки на стенах зданий, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Осуждённые с энтузиазмом взялись за работу и смело приступили к новому для себя творчеству.
Сейчас ведутся работы по оформлению фасадов зданий клуба и реабилитационного центра «Аврора».
По словам самих женщин, такая арт-терапия позволяет им расслабиться и выразить свои чувства.
Осуждённые женщины расписали здания колонии в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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