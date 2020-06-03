Осуждённые женщины расписали здания колонии в Улан-Удэ

В колонии работает кружок «Акварель»



Осуждённые женщины расписали фасады зданий исправительной колонии №7 в Улан-Удэ.



- Работа проводится в рамках кружка изобразительного искусства «Акварель», функционирующего в колонии. Администрация учреждения предложила местных художницам вместо холста и бумаги реализовать свои художественные задумки на стенах зданий, - сообщили в УФСИН по Бурятии.



Осуждённые с энтузиазмом взялись за работу и смело приступили к новому для себя творчеству.



Сейчас ведутся работы по оформлению фасадов зданий клуба и реабилитационного центра «Аврора».



По словам самих женщин, такая арт-терапия позволяет им расслабиться и выразить свои чувства.



