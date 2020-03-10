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Определена дата гала-концерта конкурса «Баатар. Дангина»

Определена дата гала-концерта конкурса «Баатар. Дангина»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Конкурс знатоков бурятской культуры состоится 18 марта

Конкурс «Баатар. Дангина» вновь собирает юных знатоков бурятской культуры со всей этнической Бурятии. В состязаниях могут принять участие представители любых национальностей, владеющие бурятским языком.

Конкурс пройдёт в три тура. Первый тур – отборочный, он состоится в районах Бурятии, Забайкалья и Иркутской области. Второй тур 13 марта выявит финалистов конкурса. Заключительным туром станет финал 18 марта в Бурятском академическом театре драмы имени Хоца Намсараева.

Конкурсанты покажут знание бурятских традиций. Обязательное условие: в исполнении песен, разговорной речи, костюме участники должны придерживаться локальных традиций своего рода, возраста.

Юноши и девушки исполнят художественные номера в любом жанре искусства. Весёлыми историями-небылицами о себе или о своих друзьях в остроумных куплетах, скетчах, юмористических стихотворениях и песнях развеселят зрителей участники-мальчики. Юноши покажут свою ловкость и находчивость в игре «Тэбэг» («Зоска»). А девочки и девушки продемонстрируют современный бурятский стилизованный наряд. Умелое сочетание современных веяний в мировой моде с элементами национального костюма, сочетание цветов, подбор аксессуаров, головных уборов, обуви, украшений и прически можно взять на вооружение всем модницам.

Конкурс определит победителей – знатоков бурятских традиций в номинациях по возрастным категориям: «Эдир Баатар» и «Эдир Дангина», «Баатар» и «Дангина». Об этом сообщает информационно-издательский отдел организатора конкурса – Республиканского центра народного творчества.

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