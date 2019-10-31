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Завтра в Иркутской области завершится навигация

Завтра в Иркутской области завершится навигация
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
После завершения навигации выход на водоём запрещён

Навигация на водохранилищах Иркутской области завершится 1 ноября. Он возобновится 15 мая, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам напоминают об опасностях выхода на маломерных судах в этот период.

- Выход на воду в позднюю осень связан с определённым риском для жизни и здоровья, так как в случае нештатной ситуации человек может оказаться в воде. Шансов на спасение очень мало. Переохлаждение наступает быстро, и в подавляющем большинстве случаев люди просто не успевают добраться до берега. Надеяться на спасательный жилет нельзя – он способен держать на плаву, но согреть тело, находящееся в воде, не может. Факторов, которые могут вызвать опасную ситуацию, достаточно много. Это сильные ветра, высокие волны, короткий световой день, низкая температура окружающей среды, способствующая обледенению элементов конструкции судна, потере его остойчивости и, как следствие, опрокидыванию, - рассказала Варвара Тыхеева, старший государственный инспектор по маломерным судам отдела контрольно-надзорной деятельности Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области.

Инспекторы ГИМС патрулируют прибрежные зоны для контроля выполнения требований, касающихся закрытия навигации. Судоводители, которые выйдут на водоёмы позже этих дат, будут привлечены к административной ответственности.

После закрытия навигации выход маломерных судов на водные объекты запрещён.

10 октября на реках области также был завершён навигационный период, за исключением реки Ангары, где движение маломерных судов будет осуществляться до 1 декабря.
навигация
 
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