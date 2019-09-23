Бронзовый бюст установлен в сквере возле Собора Богоявления
22 сентября в Иркутске в сквере у Собора Богоявления открыт памятник первому епископу святителю Иннокентию Иркутскому (Кульчицкому). Торжественное мероприятие прошло в рамках Дней русской духовности и культуры «Сияние России» и было приурочено к 215-летию со дня канонизации святого.
После торжественного богослужения и крестного хода к присутствующим обратился митрополит Иркутский и Ангарский владыка Вадим:
- Это светлый и святой день для всей Иркутской епархии, сегодня мы завершили проект, который начинали ещё с Валентином Распутиным. И я очень рад, что именно в Иркутске при поддержке администрации стали уже традиционными Дни русской духовности и культуры, благодаря которым в нашем городе сохраняются исконные народные традиции и моральные ценности.
Бронзовый бюст святителя Иннокентия Кульчицкого был создан иркутским скульптором Александром Пермяковым. Памятник установили рядом с бюстами святителю Иннокентию Вениаминову и святителю Софронию Кристалевскому, завершив, таким образом, благоустройство сквера возле Собора Богоявления.
По информации пресс-службы администрации города Иркутска, в 2017 году к 220-летию со дня рождения и 40-летию со дня канонизации был установлен бюст святителя Иннокентия Вениаминова. В 2018 году к 100-летию со дня канонизации был установлен бюст епископа Иркутского и Нерчинского, святителя Софрония Кристалевского.
Памятник первому епископу открыли в Иркутске
Общество, Фото:
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