Памятник первому епископу открыли в Иркутске

Общество, Фото: пресс-служба администрации города Иркутска

Бронзовый бюст установлен в сквере возле Собора Богоявления



22 сентября в Иркутске в сквере у Собора Богоявления открыт памятник первому епископу святителю Иннокентию Иркутскому (Кульчицкому). Торжественное мероприятие прошло в рамках Дней русской духовности и культуры «Сияние России» и было приурочено к 215-летию со дня канонизации святого.



После торжественного богослужения и крестного хода к присутствующим обратился митрополит Иркутский и Ангарский владыка Вадим:

- Это светлый и святой день для всей Иркутской епархии, сегодня мы завершили проект, который начинали ещё с Валентином Распутиным. И я очень рад, что именно в Иркутске при поддержке администрации стали уже традиционными Дни русской духовности и культуры, благодаря которым в нашем городе сохраняются исконные народные традиции и моральные ценности.



Бронзовый бюст святителя Иннокентия Кульчицкого был создан иркутским скульптором Александром Пермяковым. Памятник установили рядом с бюстами святителю Иннокентию Вениаминову и святителю Софронию Кристалевскому, завершив, таким образом, благоустройство сквера возле Собора Богоявления.



По информации пресс-службы администрации города Иркутска, в 2017 году к 220-летию со дня рождения и 40-летию со дня канонизации был установлен бюст святителя Иннокентия Вениаминова. В 2018 году к 100-летию со дня канонизации был установлен бюст епископа Иркутского и Нерчинского, святителя Софрония Кристалевского.

