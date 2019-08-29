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Состоящих на учёте детей в Улан-Удэ сводили в батутный центр

Состоящих на учёте детей в Улан-Удэ сводили в батутный центр
Общество,  Фото:pixabay.com
Дети с удовольствием «ныряли» в мягкие кубики

Детей, состоящих на учёте в ПДН, сводили в батутный центр. Мероприятие организовали сотрудники отдела полиции №1 совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних администрации Железнодорожного района.

По словам организаторов, детям понравилось прыгать на батутах, «купаться» в мягких кубиках, скатываться с горок, испытывать «сооружения» игрового центра.

- Этот отдых надолго запомнится детям, ведь впереди – школьная пора с её уроками и заданиями на дом, - отметили старший инспектор ПДН Юлия Эпова и специалист КДН и ЗП Юлия Кобылкина.

Для тех, кто в этом году впервые переступит школьный порог, организаторы мероприятия торжественно вручили наборы первоклассника.

В завершение мероприятия инспекторы по делам несовершеннолетних напомнили детям и их родителям о правилах безопасного поведения в общественных местах и необходимости соблюдении комендантского часа. Ребята и их мамы, в свою очередь, поблагодарили полицейских за заботу и пообещали радовать успехами в учёбе.

- Полиция Бурятии предлагает жителям республики поддержать благотворительную акцию «Помоги пойти учиться», подарив детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, школьные принадлежности, одежду и обувь, - сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Стражи порядка отмечают, что на призыв акции уже откликнулись неравнодушные горожане. Они помогли подготовить детей к новому учебному году трём многодетным матерям.

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