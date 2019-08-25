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В Бурятии сохранится дождливая погода

В Бурятии сохранится дождливая погода
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 августа по республике дожди, грозы, возможен град

Ветер западный, северо-западный 6-11, местами порывы до 15-20 м/с. Температура днём 15-20, по северу до 23-28 тепла.

В Улан-Удэ днём небольшой дождь. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура днём 17-19 тепла.

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