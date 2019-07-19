В Бурятии сняли клип с танцующими на крыше подростками

18 июля в Сети появился клип бурятской студии «Мунгэн хонхонууд» (Серебряные колокольчики) на песню «Хатарай үдэшэ» - «Вечер party». Песню на бурятском языке исполняет Саран Ендонова. Она призывает людей отбросить на время грусть и заботы, потанцевать от души вместе с друзьями и просто повеселиться.
Музыкальный ролик получился позитивным, весёлым и ярким. Подростки танцуют в разных локациях: на крыше одного из городских зданий, в автобусе, возле сооружения. Исполнительница Саран Ендонова «зажигает» в магазине в костюме покемона Пикачу, на трассе, на эскалаторе и даже в лифте.
Ролик быстро набирает количество просмотров в социальных сетях, жители оставляют одобрительные комментарии под клипом.
Детская вокальная студия «Мүнгэн хонхонууд» за семь лет выпустила три диска «Би томо болооб», «Аша зээнэрэй дуун» и «Алдар-Баатар». На сегодня на счету у студии 53 песни, 41 видеоклип. А также звание лауреата международного конкурса «Гэгээн аласын одод-2018» в Улан-Баторе, победа на международном фестивале «Алтаргана-2018» в Иркутске; первая премия солиста студии Эрдэни Гармаева на «Гэгээн аласын одод-2016» в Баруун Узэмчин хушуун в Китае с песней «Монгол морь»; Гран-при солистки студии Юмжаны Батожаргаловой на межрегиональном конкурсе «Наранай туяа-2018» с песней «Басаганай бодолнууд».
- Каждый наш диск сопровождается не только книжкой с нотами и словами песен, но и минус-фонограммами, чтобы в школах и просто дома дети могли бы учить и исполнять эти песни. Это делает весь материал дисков отличным подспорьем для педагогов, работающих с детскими песнями. Всем наши работы доступны на сайте soyol.ru, – отмечает педагог по вокалу, руководитель студии Сэсэгма Ринчинова.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее был снят красочный клип на песню о дружбе детей из разных стран. Композицию спели ребята из Шэнэхэна (Китай) (ансамбль «Эгшиг долоон») и Бурятии (студия «Мунгэн хонхонууд»).
В начале ноября 2018 года появился видеоклип, посвящённый памяти Герою России Алдару Цыденжапову.