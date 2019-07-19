В Бурятии сняли клип с танцующими на крыше подростками

18 июля в Сети появился клип бурятской студии «Мунгэн хонхонууд» (Серебряные колокольчики) на песню «Хатарай үдэшэ» - «Вечер party». Песню на бурятском языке исполняет Саран Ендонова. Она призывает людей отбросить на время грусть и заботы, потанцевать от души вместе с друзьями и просто повеселиться.

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