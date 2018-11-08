Подвигу Алдара Цыденжапова посвятили песню и клип

В Сети появился видеоклип, посвящённый памяти Герою России Алдару Цыденжапову. Песню исполняют ребята из бурятской детской вокальной студии «Мүнгэн хонхонууд» («Серебряные колокольчики»).
Музыку для пятиминутного клипа написала Сарантуяа Жалцанова, слова - Санжнйжин Ечигмы. В ролике есть слова, и любой желающий сможет подпевать.
Как сообщал «Байкал-Daily», об Алдаре Цыдержапове школьникам показывали фильм, ставят спектакли, воздвигли памятник.
19-летний парень из Агинского района ценой собственной жизни спас 300 человек – экипаж миноносца «Быстрый». Утром 24 сентября 2010 года на корабле произошёл пожар из-за замыкания электропроводки в момент прорыва топливного трубопровода. Алдар, заступивший на дежурство в качестве машиниста котельной команды, начал перекрывать утечку топлива.
Около девяти секунд он находился в центре пожара. После устранения утечки он самостоятельно выбрался из охваченного пламенем отсека, получив сильнейшие ожоги. Своими действиями Алдар и его сослуживцы смогли своевременно отключить энергоустановки корабля, которая могла бы взорваться.
Парня в тяжелейшем состоянии доставили в госпиталь. Врачи 4 дня боролись за его жизнь, но им не удалось его спасти. 28 сентября Алдара не стало. До конца службы ему оставался лишь месяц.
Как сообщал «Байкал-Daily», команда «Мүнгэн хонхонууд» не так давно выпустила клип о современных подростках «Супермодель». 12-летний солист рассказывает в песне о школьнике, влюбившемся в новенькую ученицу.