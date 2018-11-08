Подвигу Алдара Цыденжапова посвятили песню и клип

Музыку для пятиминутного клипа написала Сарантуяа Жалцанова, слова - Санжнйжин Ечигмы. В ролике есть слова, и любой желающий сможет подпевать.















Парня в тяжелейшем состоянии доставили в госпиталь. Врачи 4 дня боролись за его жизнь, но им не удалось его спасти. 28 сентября Алдара не стало. До конца службы ему оставался лишь месяц.









