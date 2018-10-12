Юные танцоры из Бурятии стали лауреатами «Салюта талантов»

Жюри понравились костюмы, трюки и хореография
8 октября в Санкт-Петербурге завершился VIII суперфинал международного проекта «Салют талантов. Хореография», в котором участвовал образцовый детский ансамбль песни и танца «Наран» Республиканского национального лицея-интерната №1.
Международный проект «Салют талантов» был учреждён в 2008 году. С его помощью намерены вовлечь детей в обучение искусству, развивать и поддерживать молодые таланты, а также профессионально совершенствовать педагогов.
В этом году на конкурсе было представлено более 1300 детских коллективов из разных уголков России. В суперфинал прошли 25 участников, среди которых ансамбль «Наран», удостоившийся диплома лауреата I степени.
Ансамбль представил танцевальный номер «Бааатарай соло». Жюри отметило костюмы бурятских участников, трюки и хореографию, сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.
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