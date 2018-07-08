В Бурятии едва не уничтожили лес возле единственного в улусе ручья

Жители улуса Шулута Заиграевского района едва не остались без единственного источника воды
В июне 2018 года в региональное отделение Народного фронта в Республике Бурятия обратились жители улуса Шулута. В своём обращении они указали, что живут на относительно гористой местности, где единственным источником воды для них является ручей, протекающий в лесу.
Несколько лет назад жители провели собрание и приняли решение, что рубить лес в распадке, где бежит ручей, либо обращаться с заявлением на отвод земель под вырубку лесных насаждений они не будут. Однако зимой прошлого года жители села узнали, что в Унэгэтэйском участковом лесничестве произошёл отвод земель под вырубку. Тогда же в агентстве лесного хозяйства заверили жителей, что отвод земель в данном участке отменён.
Тем не менее весной 2018 года жительнице другой деревни была выписана лесосека в том же квартале Унэгэтэйского участкового лесничества на строительство жилого дома.
В конце июня в ходе выездной проверки с участием главного лесничего Заиграевского района, инженера Заиграевского лесхоза и государственного лесного инспектора было установлено, что вырубку производит заготовитель древесины, действующий по доверенности. Лесосека разработана на 95%.
Доводы жителей, что заготовитель ведёт вырубку леса вдоль ключа, комиссия не обнаружила, потому что указанный выдел расположен в 1,5 км вверх от ключа в горах. Тем не менее, были установлены факты нарушений лесного законодательства, а именно – не производится очистка лесосеки от порубочных остатков во время заготовки. В связи с этим составлен протокол.
Более того, установлен факт завизированной рубки 10 сосен, в связи с чем было передано сообщение в дежурную часть и составлен протокол. В настоящее время ведутся мероприятия по расследованию данного преступления и привлечению заготовителя к уголовной ответственности.
- Понимая особую озабоченность жителей улуса Шулута, мы попросили больше не выделять отвод лесосек в данной местности, на что представители Заиграевского лесхоза и Заиграевского лесничества дали нам свое обещание. Со своей стороны, мы дополнительно направим рекомендательные письма в адрес Заиграевского лесничества, а также республиканского агентства лесного хозяйства, – прокомментировал координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, член регионального штаба Народного фронта Евгений Кислов.
По информации ОНФ в Бурятии
В Бурятии едва не уничтожили лес возле единственного в улусе ручья
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