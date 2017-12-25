Мэрия Улан-Удэ просит перед Новым годом отказаться от личных машин

Администрация города просит жителей пересесть на общественный транспорт в самый предновогодний ажиотаж



Администрация Улан-Удэ обратилась к горожанам с просьбой отказаться от поездок на личных автомобиля с 25 по 30 декабря.



- С 25 по 30 декабря из-за подготовки и проведения новогодних праздничных мероприятий, увеличения интенсивности дорожного движения, на магистральных улицах города, особенно в центральной части, возникают транспортные заторы. В настоящее время дорожная ситуация усугубляется последствиями интенсивного снегопада, у городских служб сохраняется режим повышенной готовности, - говорится в обращении мэрии.



Администрация просит в этот период «по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и использовать общественный транспорт».





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