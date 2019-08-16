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Бурятия будет участвовать в выставке «Улица Дальнего Востока»

Бурятия будет участвовать в выставке «Улица Дальнего Востока»
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Республика впервые примет участие в Восточно-экономическом форуме как субъект ДФО

С 3 по 8 сентября Бурятия в числе 11 дальневосточных регионов представит экономический потенциал, туристические возможности, культурные и спортивные традиции, реализованные и перспективные инвестиционные проекты на выставке «Улица Дальнего Востока», которая ежегодно проходит в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

Павильон республики будет оформлен в бурятском национальном стиле с использованием образов озера Байкал. Перед входом разместятся буддистские молитвенные барабаны «Хурдэ». Внутри – интерактивные зоны о туристическом, инвестиционном и промышленном потенциале республики, успешных инвестиционных проектах, о планах развития.

Гости экспозиции Бурятии узнают о Байкале и других туристических достопримечательностях, проектах ОЭЗ ТРТ «Байкальская Гавань», о новом проекте горнолыжного курорта на горе «Мамай».

На интерактивной карте можно будет увидеть, как реализуется программа «Дальневосточный гектар», ознакомиться с проектами территории опережающего развития «Бурятия».

Промышленный потенциал республики будет представлен ведущими предприятиями республики. На демонстрационной площадке перед павильоном будут выставлены вертолеты Ка-226Т и Ми-171А2 Улан-Удэнского авиационного завода.

В павильоне будет проходить выставка-продажа изделий из нефрита республики. Также гости смогут попасть на приём врача-тибетолога и приобрести уникальные витаминные сборы и чаи из трав Бурятии.

На сценической площадке известные коллективы и солисты республики продемонстрируют национальные музыкальные, вокальные и танцевальные номера. Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» и народный ансамбль «Раздолье» представят старинные, обрядовые танцы, песни и музыкальные композиции бурят и семейских. Всех желающих научат традиционному бурятскому ёхору и обычаям и забавам семейских и казаков.

В исполнении национального оркестра Бурятии, в составе которого имеются уникальные древние бурят-монгольские музыкальные инструменты, прозвучат известные саундтреки к популярным мировым и российским фильмам и сериалам.

Гостей экспозиции также ждёт презентация национальных видов спорта Бурятии: разбивания хребтовой кости «hээр шаалган» и игры в кости «шагай наадан».

В юбилейном V Восточно-экономическом форуме, который пройдёт с 4 по 6 сентября, Бурятия впервые примет участие как новый субъект Дальневосточного Федерального округа.

В рамках форума запланирована насыщенная деловая программа. Ожидается, что в ВЭФ-2019 примут участие первые лица государств. В частности, в форуме впервые примет участие Премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди. В целом индийский трек станет одним из основных на V Восточном экономическом форуме.

Помимо «Улицы Дальнего Востока» в культурной программе ВЭФ-2019 запланированы фестиваль культуры и искусства «Созвездие Дальнего Востока», выставки, киноплощадки, конкурс «Краса Дальнего Востока» и другие мероприятия. В рамках спортивной программы будет проведена спартакиада регионов ДФО.

Восточно-экономический форум учреждён в 2015 году по указу президента Российской Федерации Владимира Путина в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По итогам форума в 2018 году было подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму свыше 3 трлн. рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 государств. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
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