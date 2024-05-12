По предварительной информации, толчки не ощущались
Вчера, 11 мая, в 18:03, согласно сайту ФГБУН «Единая геофизическая служба Российской академии», поступила информация о том, что произошло сейсмособытие в акватории озера Байкала в Кабанском районе. Эпицентр находился в 13 км юго-западнее от населённого пункта Сухая, магнитуда 3,1, энергетический класс 9,7.
По предварительной информации, толчки не ощущались, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
В Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
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