12 мая

11 мая

10 мая

Популярное

В Бурятии произошло землетрясение

В Бурятии произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
По предварительной информации, толчки не ощущались

Вчера, 11 мая, в 18:03, согласно сайту ФГБУН «Единая геофизическая служба Российской академии», поступила информация о том, что произошло сейсмособытие в акватории озера Байкала в Кабанском районе. Эпицентр находился в 13 км юго-западнее от населённого пункта Сухая, магнитуда 3,1, энергетический класс 9,7.

По предварительной информации, толчки не ощущались, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

землетрясение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии произошло землетрясение
В Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, 12.05.2024
По предварительной информации, толчки не ощущались
В Бурятии в столкновении легковушек пострадали два человека
В Бурятии в столкновении легковушек пострадали два человека
Происшествия, 12.05.2024
Пострадавшие госпитализированы в республиканскую больницу
Житель Бурятии обезглавил скульптуру марала
Житель Бурятии обезглавил скульптуру марала
Происшествия, 11.05.2024
Сельчанина задержали по горячим следам 
Два района Бурятии получат более 13 млн на ликвидацию последствий подтопления
Два района Бурятии получат более 13 млн на ликвидацию последствий подтопления
Происшествия, 11.05.2024
Допсредства получат Иволгинский и Прибайкальский районы 
Ревнивый житель Бурятии до смерти избил возлюбленную
Ревнивый житель Бурятии до смерти избил возлюбленную
Происшествия, 11.05.2024
Сожительница распивала спиртное с другим мужчиной 
В Иркутске автобус насмерть сбил мужчину
В Иркутске автобус насмерть сбил мужчину
Происшествия, 11.05.2024
Мужчина находился на дороге вне пешеходного перехода
Житель Бурятии получил срок за оружие отца
Житель Бурятии получил срок за оружие отца
Происшествия, 11.05.2024
Мужчина хранил «Белку», не имея разрешительных документов 
В Бурятии технику мошенника конфискуют в доход государства
В Бурятии технику мошенника конфискуют в доход государства
Происшествия, 11.05.2024
Мужчина выдавал старую технику за новую 
В Улан-Удэ пьяный водитель набросился на очевидцев
В Улан-Удэ пьяный водитель набросился на очевидцев
Происшествия, 11.05.2024
Нетрезвого автомобилиста помог задержать неравнодушный горожанин
В Бурятии устанавливают причину лесного пожара
В Бурятии устанавливают причину лесного пожара
Происшествия, 11.05.2024
Возгорания произошли на севере республики
В Улан-Удэ потушили пожар в центре города
В Улан-Удэ потушили пожар в центре города
Происшествия, 11.05.2024
Вспыхнули гараж и крыша дома 
В Улан-Удэ с рельсов сходил трамвай
В Улан-Удэ с рельсов сходил трамвай
Происшествия, 11.05.2024
Инцидент произошёл на Элеваторе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^