22 мая

21 мая

Популярное

В Улан-Удэ возбудили уголовное дело на директора «Красоты под ногами»

В Улан-Удэ возбудили уголовное дело на директора «Красоты под ногами»
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Там возникла задолженность по заработной плате

Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ по обращениям работников провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности строительной организации - ООО «Красота под ногами». В ходе проверки выявили задолженность по заработной плате, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

- Установлено, что в период с ноября 2021 года по май 2023 года пяти работникам строительной организации не выплачивалась заработная плата. В связи с этим образовалась задолженность по оплате труда в общем размере более 1,2 млн рублей, - говорится в сообщении надзорного органа.

Прокурор Октябрьского района в интересах работников обратился в суд с заявлениями об установлении факта трудовых отношений с юридическим лицом, выплате заработной платы предприятия-должника и обязании произвести отчисления в Фонд пенсионного и социального страхования РФ. Суд исковые требования удовлетворил.

По материалам прокурорской проверки в отношении генерального директора компании возбуждено и расследуется уголовное дело «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы» (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Наложен арест на его имущество.

После вмешательства прокуратуры права работников были восстановлены, на сегодня задолженность погашена в полном объёме.
невыплата зарплаты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ возбудили уголовное дело на директора «Красоты под ногами»
В Улан-Удэ возбудили уголовное дело на директора «Красоты под ногами»
Бизнес, 22.05.2024
Там возникла задолженность по заработной плате
Дети из Бурятии активно посещают сайты интернет-магазинов
Дети из Бурятии активно посещают сайты интернет-магазинов
Бизнес, 21.05.2024
Среди приложений в лидерах оказались видеоплатформы
В Бурятии открыли современное картофелехранилище
В Бурятии открыли современное картофелехранилище
Бизнес, 20.05.2024
Объём предприятия составит восемь тысяч тонн
Глава Бурятии Алексей Цыденов опубликовал фотографии из Харбина
Глава Бурятии Алексей Цыденов опубликовал фотографии из Харбина
Бизнес, 17.05.2024

Он примет участие в открытии российско-китайской выставки

В Бурятии обсудят проблемы и защиту прав бизнеса
В Бурятии обсудят проблемы и защиту прав бизнеса
Бизнес, 16.05.2024
Предприниматели республики встретятся с контрольно-надзорными органами региона
Житель Бурятии отсудил у страховой более полумиллиона рублей
Житель Бурятии отсудил у страховой более полумиллиона рублей
Бизнес, 14.05.2024
Он дошёл до Верховного суда республики
В Бурятии лекарствами в аптеке торговал не фармацевт
В Бурятии лекарствами в аптеке торговал не фармацевт
Бизнес, 07.05.2024
Аптечный пункт пришлось закрыть
В Улан-Удэ ЧОП «забыло» заключить трудовой договор с охранником
В Улан-Удэ ЧОП «забыло» заключить трудовой договор с охранником
Бизнес, 07.05.2024
Восстановить трудовые права работника помогла прокуратура

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^