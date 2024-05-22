Там возникла задолженность по заработной плате
Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ по обращениям работников провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности строительной организации - ООО «Красота под ногами». В ходе проверки выявили задолженность по заработной плате, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
- Установлено, что в период с ноября 2021 года по май 2023 года пяти работникам строительной организации не выплачивалась заработная плата. В связи с этим образовалась задолженность по оплате труда в общем размере более 1,2 млн рублей, - говорится в сообщении надзорного органа.
Прокурор Октябрьского района в интересах работников обратился в суд с заявлениями об установлении факта трудовых отношений с юридическим лицом, выплате заработной платы предприятия-должника и обязании произвести отчисления в Фонд пенсионного и социального страхования РФ. Суд исковые требования удовлетворил.
По материалам прокурорской проверки в отношении генерального директора компании возбуждено и расследуется уголовное дело «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы» (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Наложен арест на его имущество.
После вмешательства прокуратуры права работников были восстановлены, на сегодня задолженность погашена в полном объёме.
В Улан-Удэ возбудили уголовное дело на директора «Красоты под ногами»
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 22.05.2024
Речь идёт о сумме почти в 300 тысяч рублей
Бизнес, 22.05.2024
Там возникла задолженность по заработной плате
Бизнес, 21.05.2024
Среди приложений в лидерах оказались видеоплатформы
Ранее рабочие устроили драку
Мужчина сдаёт машины в аренду
Объём предприятия составит восемь тысяч тонн
Работодателя оштрафовали на 17 тысяч
Общество, 18.05.2024
Столько же получено из федерального бюджета
Бизнес, 17.05.2024
Он не вывозил мусор вовремя
Бизнес, 17.05.2024
Он примет участие в открытии российско-китайской выставки
Бизнес, 16.05.2024
Предприниматели республики встретятся с контрольно-надзорными органами региона
Бизнес, 14.05.2024
Он дошёл до Верховного суда республики
Бизнес, 08.05.2024
Деятельность прекратили через суд
Бизнес, 07.05.2024
Аптечный пункт пришлось закрыть
Бизнес, 07.05.2024
Восстановить трудовые права работника помогла прокуратура