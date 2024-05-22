Синоптики рассказали, какие сюрпризы преподнесёт жителям республики июнь
В Бурятском гидрометцентре дали краткий прогноз на первый месяц лета. По данным синоптиков, средняя температура воздуха на юге республики будет примерно на один, а на севере Байкала – на два градуса выше, чем в предыдущие годы.
В южной и средней части озера и по северной половине Бурятии она окажется близка к средним многолетним значениям, на юго-западе региона – на 1ºС ниже, чем обычно. Обильные дожди ожидаются в южных районах, а вот в северных обещают довольно засушливый июнь.
Помимо официальных прогнозов, есть ещё и немало метких народных наблюдений, раскрывающих особенности первого летнего месяца. Вот некоторые из них:
Вечерняя радуга в июне предвещает хорошую погоду
Красные облака до восхода солнца – к ветру, тучи – к дождю
Обильная роса – к хорошему урожаю,
Частые туманы – богатый урожай грибов
Если ночи в июне тёплые, ждите изобилие плодов
Если во время восхода солнца душно, то будет ненастье
Если первые два-три дня льёт дождь, весь месяц выдастся дождливым
Первый летний месяц в Бурятии будет чуть «горячее», чем обычно
Общество, Фото:
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