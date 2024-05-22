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В Закаменском районе Бурятии стартовал ремонт дороги

В Закаменском районе Бурятии стартовал ремонт дороги
Общество,  Фото:администрация Закаменского района
В настоящее время начата установка водопропускных труб

В Закаменском районе Бурятии начат ремонт дороги Дутулур – Утата – Далахай. На участке км 2+300 - км 8+360 появится новая трасса.

- Ремонт проводится по программе «Комплексное развитие сельских территорий 2024 г». Протяжённость дороги составляет 6 060 метров, - сообщили в администрации района.

Дорожники подрядной организации приступили к установке водопропускных труб. Также ведутся подготовительные работы, установлены временные дорожные знаки.
Закаменский район Бурятия дорожный ремонт

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