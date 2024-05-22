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В Бурятии сельчанина приговорили к обязательным работам за пьяную езду

В Бурятии сельчанина приговорили к обязательным работам за пьяную езду
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Ему придётся 300 часов потрудиться на благо общества

30-летний житель Тарбагатайского района Бурятии предстал перед судом за вождение в нетрезвом виде. Всё произошло ещё в середине января. Ранее мужчину уже ловили на пьяной езде и выписали ему штраф.

На этот раз против сельчанина возбудили уголовное дело. На заседании он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Тарбагатайца приговорили к 300 часам обязательных работ и на два с половиной года лишил его водительских прав.

Автомобиль, за руль которого сел мужчина, как выяснилось, принадлежал его сожительнице. Та купила машину на собственные средства и деньги, подаренные отцом. После возбуждения уголовного дела владелица продала авто за 150 тысяч рублей.

Чтобы определить реальную рыночную стоимость железного коня, суд назначил товароведческую экспертизу. По оценке специалистов, она составила 259 160 рублей. Кроме того, служители Фемиды пришли к выводу, что спорный автомобиль принадлежал и подсудимому, поскольку приобрели его сельчане во время отношений. Они вели совместное хозяйство и мужчина тоже пользовался машиной.

В итоге суд, согласно статье 104.2 УК РФ, обязал выплатить тарбагатайца 259 160 рублей – сумму, эквивалентную стоимости авто. Деньги решили конфисковать в доход государства. Приговор в законную силу пока не вступил.

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