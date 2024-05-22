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В Улан-Удэ отметят столетие со дня рождения бурятского поэта

В Улан-Удэ отметят столетие со дня рождения бурятского поэта
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В рамках мероприятий состоится творческий вечер

24 мая в столице Бурятии отметят столетие со дня рождения известного поэта, прозаика, переводчика, журналиста, члена союза писателей СССР, заслуженного работника культуры России, народного поэта Бурятии, ветерана Великой Отечественной войны Арсалана Жамбалона. В национальной библиотеке РБ состоится творческий вечер (6+), посвящённый поэту.

Мероприятие пройдёт в литературно- музыкальной гостиной. В творческом вечере примут участие члены союза писателей Бурятии, ведущие деятели культуры, творческие коллективы и общественные деятели, а также родные, земляки и друзья поэта. В рамках вечера будет организована книжная выставка, посвящённая творчеству Арсалана Жамбалона, сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.

Биографическая справка:

Арсалан Жамбалович Жамбалон — поэт, родился 28 мая 1924 года в селе Хуляндуй Агинского аймака Бурято-Монгольской АССР. После окончания школы фабрично-заводского обучения, работал столяром в Шилкинских железнодорожных мастерских. В 1941 году, успешно выдержав конкурс в Московскую среднюю художественную школу, был призван в ряды Советской Армии и направляется на службу в Забайкальский военный округ. В 1945 году участвовал в войне против Японии. В течение трёх лет был корреспондентом армейской газеты «Суворовский натиск», где началась его активная журналистская деятельность.

Длительное время работал в редакциях республиканской газеты «Буряад-Монголой үнэн», окружной газеты «Агын үнэн», собственным корреспондентом областной газеты «Забайкальский рабочий». Первые литературные пробы появились в печати в 1944 году на страницах газет «Агын үнэн», «Буряад-Монголой үнэн». В 1947 году стал членом Агинского окружного литературного объединения, впоследствии – его бессменным руководителем.

Арсалан Жамбалон является автором более 20 книг, изданных в Улан-Удэ, Иркутске, Чите, Москве и Монголии. В 1947 году в Улан-Удэ выходит его первая книга. Перу Жамбалона принадлежат как сборники стихов и поэм, так и сборники рассказов, повестей и очерков.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия библиотека литература поэзия творческий вечер

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