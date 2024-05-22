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В районе Бурятии из-за бездорожья неделями не вывозят мусор

В районе Бурятии из-за бездорожья неделями не вывозят мусор
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Водителям мешают зыбуны

Жители ДНТ «Рубин», которое находится в пригородном Иволгинском районе, жалуются, что там не вывозят мусор. Отходы на улице Спортивная копятся уже три недели, рассказали люди в группе «Иволга-инфо.24/7».

- Четвёртая пошла. Говорят, что из-за плохих дорог – у нас зыбуны – не поедут. Что делать? – поинтересовались сельчане.

В компании, которая занимается ТКО в этом ДНТ, подтвердили, что проехать по улице действительно сложно. Водители мусоровозов сами оценивают ситуацию и принимают решение, забирать ли отходы, ведь техника может увязнуть в любой момент.

Чтобы решить «мусорную» проблему, нужно привести дороги в порядок, а поскольку они находятся на балансе самого ДНТ, местные жители должны делать это своими силами. Впрочем, как пояснили в автодорожном управлении, товарищество можно расформировать и передать дороги району. 

Как сообщал «Байкал-Daily», в середине мая жителей Иволгинска известили о приостановке сбора мусора в селе из-за кусачей собаки - она напала на грузчика при сборе ТКО. 
дороги мусор днт

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