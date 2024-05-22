«Таловский озерно-болотный комплекс» расположен в Иркутской области
Новая особо охраняемая природная территория (ООПТ) – памятник природы «Таловский озерно-болотный комплекс» – создана в Слюдянском районе Иркутской области. Постановление об этом подписал председатель правительства региона.
«Таловский озерно-болотный комплекс» расположен в поймах рек Талая и Култучная, включает разливы рек и часть берега озера Байкал. Площадь объекта составляет 79,56 гектаров.
Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, комплексный профиль памятника природы выбран на основе экологических исследований, которые показали важность защиты не только фауны, но и флоры региона.
- «Таловский озерно-болотный комплекс» обладает значительным биоразнообразием, включая 25 видов птиц, занесённых в Красные книги Иркутской области и России. Это место миграции перелётных птиц. Здесь есть условия для их отдыха и питания, – отметила Светлана Трофимова, министр природных ресурсов и экологии Иркутской области.
На юге Байкала появился новый памятник природы регионального значения
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