В селе в Бурятии сгорел гараж

К пожару привело короткое замыкание



Возгорание произошло 21 мая в тункинском селе Хужиры. Там вспыхнул гараж. Тушили его восемь сотрудников пожарной части № 45. Для этого привлекли три единицы техники.



Размер ущерба уточняется. Причина пожара уже известна – короткое замыкание из-за перегрузки электросети. В этот момент одновременно были включены отопление и электроинструменты, сообщает «Тунка-инфо.24/7».

