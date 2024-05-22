К пожару привело короткое замыкание
Возгорание произошло 21 мая в тункинском селе Хужиры. Там вспыхнул гараж. Тушили его восемь сотрудников пожарной части № 45. Для этого привлекли три единицы техники.
Размер ущерба уточняется. Причина пожара уже известна – короткое замыкание из-за перегрузки электросети. В этот момент одновременно были включены отопление и электроинструменты, сообщает «Тунка-инфо.24/7».
В селе в Бурятии сгорел гараж
Происшествия, Фото:
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