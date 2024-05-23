По нему уже боятся ездить автомобилисты
Кижингинцы потребовали привести в порядок мост по дороге в хоринский улус Баян-Гол. По словам автомобилистов, ездить по мосту невозможно.
- Сколько можно прокалывать шины? И планируется ли ямочный ремонт дороги в ту же сторону? Сколько лет езжу, не помню, что там когда-нибудь латались ямы, – заявил один из местных жителей в группе «Кижинга-инфо.24/7».
По словам сельчан, «мост уже на ладан дышит».
- Засыпка нужна – грунт весь проваливается. Дожди пойдут и ещё хуже станет, – отметили они. – Эта ситуация не первый год. Почему ничего не делается? Неужели не выделяются деньги? На разные мероприятия, встречу гостей и т. д.столько всего тратят, а на жизненно необходимые вещи – такие, как дороги – всё мимо.
Председатель комитета по инфраструктуре райадминистрации Евгений Хантаев пояснил: на обводной дороге возле моста по направлению к Баян-Голу запланировали укладку труб с последующей отсыпкой для проезда грузовых автомобилей.
- На мосту производится замена настила. Грейдирование участка затруднено из-за пучинообразования, – заявили в районной администрации.
«Дышит на ладан»: В районе Бурятии разваливается мост
Общество, Фото:
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