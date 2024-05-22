Татьяна Быкова просит жителей отправлять жалобу на ложный аккаунт
Неизвестные создали фейковый телеграм-аккаунт министра социальной защиты населения Бурятии Татьяны Быковой.
- Татьяна Быкова просит жителей не реагировать на сообщения, поступающие якобы от её имени, и отправлять жалобу на ложный аккаунт, - сообщили в пресс-службе министерства.
В министерстве отмечают, что чаще всего аферисты создают копию аккаунта — ставят такое же фото на аватарку, ФИО, и начинают рассылку. Также всегда скрывают в профиле свой номер телефона.
Мошенники уже не первый раз создают фейковый Telegram-аккаунт министра социальной защиты республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре прошлого года стало известно о создании аферистами фейкового аккаунта министра. Затем в январе 2024 года вновь появился фальшивый Telegram-аккаунт от имени Татьяны Быковой.
Мошенники создали фейковый аккаунт министра соцзащиты Бурятии
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