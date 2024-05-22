Жители Бурятии всё чаще посещают мошеннические сайты

Число попыток перехода на подозрительные ресурсы увеличилось в три раза



Аналитики «Лаборатории Касперского» рассказали о фишинге, скаме и локальных веб-угрозах, с которыми столкнулись жители Бурятии. Статистика есть в распоряжении «Байкал-Daily».



По данным исследования, за первый квартал 2024 года специалистам удалось заблокировать в республике 285 тысяч попыток перехода на фишинговые и скам-ресурсы. Это в три раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.



Как сообщают эксперты, один из наиболее актуальных новых трендов в фишинге — атаки на российских пользователей Telegram. Их количество начало резко расти в конце 2022 года.



- Весной 2024 года киберугроза остаётся актуальной, поскольку доступ к Telegram-аккаунту даёт злоумышленникам много возможностей. Его крадут, чтобы добраться до конфиденциальных данных, шантажировать человека или рассылать от его имени мошеннические сообщения. В числе легенд, с помощью которых злоумышленники побуждают людей перейти на фишинговую страницу, — предложение принять участие в голосовании за того или иного человека, получить доступ к Telegram для взрослых, заработать игровую валюту, протестировать премиум-подписку Telegram, а также скачать взломанную версию игры, - рассказывают аналитики.



Локальные и веб-угрозы



С января по апрель 2024 года 13% пользователей Бурятии столкнулись с локальными киберугрозами. На их компьютерах были обнаружены вредоносные файлы, распространяющиеся, например, через съёмные носители, в виде зашифрованных документов или в составе сложных инсталляторов, отмечают эксперты.



Доля корпоративных пользователей, на устройствах которых были зафиксированы попытки заражения локальными угрозами, в Бурятии составила 10%.



С веб-угрозами — попытками заражения из интернета, столкнулись 5% пользователей. Доля корпоративных пользователей, на чьих устройствах зафиксирована попытка заражения из интернета, — 21%.



- Обычно мы хотим что-то скачать. Это может быть новая игра, офисный пакет. Мы не хотим платить за это деньги, залезаем на пиратский сайт, скачиваем оттуда файл на свой компьютер. А дополнительно к этому файлу получаете стиллер*. Он может красть пароли, куки, информацию с банковских карт, интернет-кошельков. Всё это достаётся злоумышленнику. Вся эта информация используется в следующих кибератаках, продаётся или же ради репутации выкладывается бесплатно, - прокомментировал аналитик «Лаборатории Касперского» Игорь Фиц.



Эксперт советует пользователям: не скачивать файлы и программы в которых не уверены, пользоваться антивирусными решениями и установить двухфакторную авторизацию везде, где возможно.





*Стиллер - вредоносное программное обеспечение, которое используется для того, чтобы украсть логины и пароли потенциальной жертвы.

