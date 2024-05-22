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В Улан-Удэ работница магазина украла выручку

В Улан-Удэ работница магазина украла выручку
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Девушка предполагала, что нехватка средств не обнаружится в общей денежной массе

В Улан-Удэ полиция расследует уголовное дело по факту кражи выручки из магазина самообслуживания, сообщила пресс-служба МВД по Бурятии.

Инцидент произошёл в январе 2024 года. В ходе ревизии в торговой точке была выявлена недостача, после чего последовало заявление в полицию.

Позже была установлена подозреваемая – 22-летняя работница, имеющая доступ к сейфу с деньгами. Днём она, открыв сейф в подсобном помещении, похитила 55 тысяч рублей, которые затем потратила.

- Её причастность к преступлению подтвердили кадры с камеры видеонаблюдения, - отметили в МВД.

Девушка после задержания призналась: думала, что нехватка средств не обнаружится в общей денежной массе, а если это случится, обязанность выплатить недостачу будет возложена на все материально-ответственные лица.

Ранее она не была судима. Возбуждено уголовное дело о краже. 
кража

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