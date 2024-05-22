В Улан-Удэ работница магазина украла выручку

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Девушка предполагала, что нехватка средств не обнаружится в общей денежной массе



В Улан-Удэ полиция расследует уголовное дело по факту кражи выручки из магазина самообслуживания, сообщила пресс-служба МВД по Бурятии.



Инцидент произошёл в январе 2024 года. В ходе ревизии в торговой точке была выявлена недостача, после чего последовало заявление в полицию.



Позже была установлена подозреваемая – 22-летняя работница, имеющая доступ к сейфу с деньгами. Днём она, открыв сейф в подсобном помещении, похитила 55 тысяч рублей, которые затем потратила.



- Её причастность к преступлению подтвердили кадры с камеры видеонаблюдения, - отметили в МВД.



Девушка после задержания призналась: думала, что нехватка средств не обнаружится в общей денежной массе, а если это случится, обязанность выплатить недостачу будет возложена на все материально-ответственные лица.



Ранее она не была судима. Возбуждено уголовное дело о краже.

