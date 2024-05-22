В Бурятии при тушении пожара обнаружили труп









- Для установления обстоятельств и причины пожара на месте работал дознаватель, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.





Пожар произошёл в минувший вторник, 21 мая, в Гусиноозёрске. На улице Новая вспыхнул нежилой многоквартирный дом. По предварительным данным, площадь возгорания составила 160 квадратных метров.С огнём боролись сотрудники пожарно-спасательной части № 40 и ПЧ № 7 Гусиноозёрской ГРЭС, всего – 8 человек. Привлечь пришлось три единицы техники, сообщает «Селенга-инфо.24/7».При тушении в здании обнаружили тело мужчины. Личность погибшего устанавливается.