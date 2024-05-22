В Бурятии при тушении пожара обнаружили труп

Мёртвого мужчину нашли в заброшенном доме
Пожар произошёл в минувший вторник, 21 мая, в Гусиноозёрске. На улице Новая вспыхнул нежилой многоквартирный дом. По предварительным данным, площадь возгорания составила 160 квадратных метров.
С огнём боролись сотрудники пожарно-спасательной части № 40 и ПЧ № 7 Гусиноозёрской ГРЭС, всего – 8 человек. Привлечь пришлось три единицы техники, сообщает «Селенга-инфо.24/7».
При тушении в здании обнаружили тело мужчины. Личность погибшего устанавливается.
- Для установления обстоятельств и причины пожара на месте работал дознаватель, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
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