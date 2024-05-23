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На федеральной трассе в Бурятии вспыхнул грузовик

На федеральной трассе в Бурятии вспыхнул грузовик
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
При возгорании пострадал водитель тягача

Всё произошло в минувшую среду, 22 мая, в Мухоршибирском районе – на 518-ом километре федеральной трассы Р-258 «Байкал», возле Барского перевала. Там вспыхнул грузовой автомобиль Scania. Сообщение о возгорании поступило в 18:45, пишет «Мухоршибирь-инфо.24/7».


Туда отправились сотрудники пожарной части № 60 9-го Мухоршибирского отряда ГПС Бурятии и добровольцы, отметили в республиканском агентстве ГО и ЧС. На тушение ушло более часа.

В итоге пострадал водитель тягача – он получил ожог левой стопы первой степени. От госпитализации мужчина отказался.

Предварительная причина уже известна – разрушение узлов и механизмов транспортного средства.

- Произошла разгерметизация шланга турбины, масло вытекло на коллектор двигателя и началось возгорание, – подчеркнули в агентстве ГО и ЧС


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