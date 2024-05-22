В гольцах Бурятии засняли «упитанного Пятачка»

Кабан попался в объектив видеоловушки, переходя на новое место обитание



В Бурятии на кадры видеоловушки в Тункинских гольцах попал кабан. Его засняли во время учёта снежного барса.



- Этот хорошенький упитанный Пятачок – житель Тункинских гольцов в Бурятии, - рассказали в пресс-службе Тункинского национального парка. - Этот обитатель лесов представляется нам исключительно копошащимся в опавшей листве, но тут он ступает по каменистой бесплодной почве. Что тут можно накопошить, и где листва? В Бурятии кабан живёт в кедрачах. Сюда, в каменные джунгли гольцов он забрёл, переходя с одного места на другое, случай редкий, но далеко не единичный.



Как сообщили в нацпарке, кабаны всеядны, очень подвижны, выносливы и могут перемещаться на длинные расстояния. Не любит кабан только большой снег, но даже тут умудряется прорыть траншеи и перейти на более уютные участки.



Вообще на юге Бурятии и в Иркутской области кабан обычен, местами даже многочислен. Кабаном здесь никого не удивить. В Тункинском национальном парке кабан обитает в долине реки Иркут, в предгорьях Тункинских гольцов и Малого Хамар-Дабана. Соседствует со снежным барсом.



