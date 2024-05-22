Инспекторы заповедника задержали браконьеров из Читы

Происшествия, Фото: Сохондинский заповедник

Он ловили рыбу во время нерестового периода запрещённым орудием лова



19 мая в Забайкальском крае во время очередного рейда по охранной зоне Сохондинского заповедника госинспекторами отдела охраны были задержаны жители Читы, которые проигнорировали весенне-летний запрет на ловлю водных биоресурсов.



Незаконную добычу браконьеры осуществляли недалеко от села Букукун с помощью запрещённого орудия лова – ставной сети. Государственные инспекторы отдела охраны заповедника составили протоколы о нарушении, которые были отправлены в мировой суд для дальнейшего рассмотрения.



Как сообщили в Сохондинском заповеднике, государственная инспекция учреждения контролирует соблюдение природоохранного законодательства на реках Киркун, Урулей, Енда, Джермалтай, Букукун, Алтан, Агуцакан, Агуца и Онон. Всего за весенние месяцы текущего года, отделом охраны было составлено восемь протоколов об административном правонарушении в сфере незаконного рыболовства. У браконьеров было изъято 15 сетей.

