Речь идёт о сумме почти в 300 тысяч рублей
В Северо-Байкальском районе Бурятии индивидуальному предпринимателю погасили задолженность по выплате субсидии после вмешательства прокуратуры.
- Установлено, что администрация муниципального образования «Нижнеангарск» заключила с индивидуальным предпринимателем соглашения на 2022-2023 годы о предоставлении последнему субсидий на возмещение расходов за вывоз жидких бытовых отходов с территории городского поселения. Несмотря на то, что предприниматель условия заключенных соглашений исполнил, орган местного самоуправления средства субсидии в полном объёме ему не перечислил, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Только после представления межрайонного прокурора муниципалитет выплатил задолженность в размере 298 тысяч рублей.
В Бурятии прокуратура понудила выплатить бизнесмену положенную субсидию
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